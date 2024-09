LIVE Francia-Italia, Nations League calcio in DIRETTA: primo obiettivo, evitare l’imbarcata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, Nations League 2024, riparte l’avventura di Spalletti

Dopo l’amara eliminazione agli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera, l’Italia torna in campo oggi, venerdì 6 settembre, per affrontare la Francia nella prima giornata di Nations League (calcio d’inizio alle 20.45 allo Stade de France di Saint Denis).

Luciano Spalletti, che ha dichiarato di aver vissuto un’estate difficile, si prepara a una sfida impegnativa, ma vede in questa partita l’occasione per avviare un nuovo percorso in vista delle qualificazioni per i Mondiali del 2026.

Il commissario tecnico ha recuperato Bastoni e Kean, anche se nel suo 3-5-2 potrebbero partire dall’inizio Retegui e Raspadori. Kean, che quest’anno gioca nella Fiorentina, si dice ottimista: «Le parole del mister mi danno la carica e mi spingono a fare bene. Abbiamo un buon rapporto e so che lui si aspetta molto da me. Ora tocca a me ripagare la fiducia», ha dichiarato l’attaccante.

Anche per la Francia di Didier Deschamps si apre un nuovo capitolo, pur mantenendo come punto fermo Kylian Mbappé, reduce dai successi con il Real Madrid, con cui ha già vinto la Supercoppa Europea il 14 agosto. «L’Italia resta una delle squadre più forti», ha affermato Deschamps. In attacco potrebbe schierare un tridente con Mbappé, Barcola e Dembele, ma Thuram, che ha già segnato quattro reti con l’Inter, è pronto a subentrare dalla panchina.

Probabili formazioni:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Fofana; Kolo Muani, Olise, Barcola; Mbappé. All. Deschamps

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. All. Spalletti

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Francia-Italia, Nations League 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!