LIVE Fiorentina-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA: le viola affrontano la temibile compagine tedesca

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo turno di qualificazione alla Champions League femminile 2024/2025 tra Fiorentina e Wolfsburg. Sfida di andata fondamentale per le ambizioni delle viola, che in questo avvio di stagione hanno collezionato 5 vittorie in altrettanti incontri tra Coppa e Campionato.

Le ragazze di Mister De La Fuente hanno sconfitto in modo convincente sia il Brøndby che l’Ajax, staccando così il pass per la sfida contro la squadra teutonica. L’asticella ora si alza notevolmente al cospetto di una compagine capace di alzare il trofeo in due occasioni negli scorsi anni. La squadra toscana dovrà giocarsela a viso aperto, inutile chiudersi dietro contro formazioni di tale calibro. Nei due precedenti un pareggio ed una vittoria per le teutoniche.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Toniolo, Tortelli, Filangeri, Faerge; Catena, Severini, Snerle; Bonfantini, Boquete, Bredgaard.

WOLFSBURG (3-4-3): Frohms; Hegering, Linger, Rabano; Brand, Lattwein, Minge, Endemann; Beerensteyn, Popp, Huth.

Il match di andata dell’ultimo turno di qualificazione alla Champions League femminile 2024/2025 tra Fiorentina e Wolfsburg si giocherà al Viola Park con calcio d’inizio previsto alle 20.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e buon calcio a tutti!