F1, orari di domani GP Azerbaijan 2024: programma prove libere, tv, streaming

Dopo una settimana di pausa, torna alla ribalta il Mondiale di Formula Uno 2024. Domani, infatti, scatterà ufficialmente l’attesissimo Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesima tappa del campionato, che andrà a proporci un’altra tappa davvero emozionante, con McLaren che vuole nuovamente dominare la scena.

Lando Norris e Oscar Piastri, infatti, dopo aver mancato l’occasione a Monza, vogliono tornare a ribadire a tutti di avere la vettura migliore in questo momento, ma le rivali non staranno certo a guardare. In primis la Ferrari. Dopo il trionfo di Charles Leclerc in casa la Rossa vuole proseguire nel suo ottimo periodo, con Carlos Sainz pronto a dare man forte.

Attenzione, ovviamente, alle Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton di nuovo competitive al 100% ma, come al solito, tutto dipenderà da Max Verstappen, Dopo sei appuntamenti senza vittorie, il campione del mondo vuole tornare alla ribalta. La RB20 non è più la vettura dominante che conoscevamo fino a poche settimane fa e i risultati iniziano a scarseggiare.

Come seguire in tv l’evento? Il venerdì di Baku si potrà seguire su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming l’evento azero si potrà essere seguito in diretta su SkyGO e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutti i turni dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP AZERBAIGIAN 2024 (orari italiani)

Venerdì 13 settembre

Ore 11.30-12.30, Prove libere 1

Ore 15.00-16.00, Prove libere 2

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport