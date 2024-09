LIVE Cobolli-Kotov, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: il russo è sempre ostico per gli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 2° turno tra Flavio Cobolli e Pavel Kotov.

I due si trovano di fronte per la terza volta quest’anno, la quinta volta contando anche il circuito challenger. Cobolli ha ottenuto il miglior risultato della carriera a gennaio, proprio dopo la vittoria contro il russo in 2° turno degli Australian Open, dopo che aveva battuto già Nico Jarry all’esordio dopo essersi qualificato. Poi, i due si sono trovati a Marrakech, dove il russo si è preso la rivincita in due parziali.

Partita che vale tanto per il romano, un quarto di finale in un ATP 500 nutrito come quello di Pechino varrebbe quasi come la finale raggiunta a Washington. Di fronte ci sarebbe poi con ogni probabilità Daniil Medvedev (vs Mannarino), in quello che sarebbe il 2° quarto di finale in un torneo di questa caratura. Ricordiamo che per il romano è fondamentale ottenere più punti possibile prima della fine della stagione, per essere testa di serie in Australia nel primo Major 2025 e magari entrare nei primi 25 giocatori del mondo, vista la scarsa quantità di punti da difendere da qui a novembre.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno tra Flavio Cobolli e Pavel Kotov. Si parte alle ore 5:00!