Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo i Mondiali di ciclismo? Montepremi minimal: le cifre

Tadej Pogacar ha dominato la prova in linea dei Mondiali 2024 di ciclismo. Il fuoriclasse sloveno era il grande favorito della vigilia e ha confezionato una prestazione stellare sul circuito di Zurigo: ha rotto gli indugi quando mancavano addirittura 100 chilometri al traguardo, ha ripreso il drappello dei fuggitivi, ha attaccato nuovamente e ha inscenato una cavalcata solitaria.

Il 26enne ha indossato la prima maglia iridata della carriera a livello assoluto, si è messo al collo la medaglia d’oro e ha fatto festa sul gradino più alto del podio. Un trionfo totale per un campione assoluto, che nel corso di questa stagione aveva già vinto Giro d’Italia e Tour de France. L’impresa odierna è notevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un risvolto economico.

Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo i Mondiali 2024 di ciclismo? Il montepremi è di appena 8.000 euro. Si tratta di un assegno modesto considerando la portata dell’impresa, una cifra poco più che simbolica e che è inferiore a quelle per un successo di tappa al Giro d’Italia o al Tour de France (11.000 euro) o per il trionfo in una Classica Monumento (20.000 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO POGACAR VINCENDO I MONDIALI?

8.000 euro.