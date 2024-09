LIVE Atletica, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: in gara Marco Cicchetti nel salto in lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ancora molte le emozioni che l'Italia vuole vivere in quest'ultimo tratto del viaggio nella capitale transalpina della spedizione azzurra. Dopo le tre medaglie conquistate dalla formazione italiana nelle ultime tre giornate, l'Italia vuole provarci anche nel mercoledì odierno.

Il programma della serata odierna. Lancio del peso femminile – Finale F32, 100m femminili – Finale T36, Lancio del peso maschile – Finale F36, 100m maschili – Finale T53, Lancio della clava maschile – Finale F51, 100m maschili – Finale T54, 100m femminili – T12 Turno 1, 100m femminili – Finale T53, Salto in lungo maschile – Finale T64, 100m femminili – Finale T54, 100m maschili – Semifinali T11, 100m femminili – T37 Turno 1

Per la verità l’Italia non avrà molte chance in questa giornata. Il mercoledì odierno vedrà in azione un solo azzurro, Marco Cicchetti. Specialista del salto in lungo, il 25enne azzurro sarà appunto al via della finale del salto in lungo classe T64, sebbene la categoria del romano sia la T44, perciò non sarà per nulla semplice salire sul podio. Non sarà la prima prova a cui l’italiano parteciperà a questa Paralimpiade: Cicchetti ha già ottenuto un ottavo posto nella finale 100 metri piani.

