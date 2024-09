Beach soccer femminile, l’Italia cede alla Polonia nel penultimo atto della Superfinal degli Europei

Il cammino dell’Italia del beach soccer femminile nella Superfinal dell’Euro League in corso ad Alghero si ferma in semifinale: le azzurre nel penultimo atto della competizione vengono battute per 0-3 dalla Polonia e domani giocheranno per il terzo posto nella sfida contro la Spagna, fermata per 3-4 dal Portogallo.

Nel primo tempo le azzurre del CT Emiliano Del Duca sfiorano il vantaggio dopo 1′ con Penzo che chiama al grande intervento Banaszkiewicz. A sbloccare il risultato, però, è la Polonia, grazie alla rete su punizione di Gozdek da metà campo al 7’. L’Italia sfiora il pari al 9′ con il destro a giro di Penzo che si infrange sulla traversa.

Nella seconda frazione l’Italia attacca alla ricerca del pari, ma sono ancora i legni a dire di no alle azzurre: i montanti fermano prima Privitera e poi Penzo. Ancora Penzo si rende pericolosa: nell’ultimo minuto la veneta con un destro manda la palla sul palo lontano.

Nel terzo parziale le azzurre si sbilanciano per riequilibrare il punteggio e vengono punite dalle polacche: al 5’ c’è il raddoppio con un colpo di testa ravvicinato di Matusiak, al 7′ Sudyk firma il 3-0 che chiude i conti. L’Italia non ha più energie per reagire ed il punteggio non cambia più.

SUPERFINAL WOMEN EURO BEACH SOCCER LEAGUE 2024

TABELLINO

ITALIA-POLONIA 0-3 (0-1, 0-0, 0-2)

Italia: Galloni, Ferrazza, Penzo, Vecchione, Privitera, Parnoffi, Nietante, Massa, Pisa, Illiano, Naticchioni, Taina. Ct Del Duca.

Polonia: Banaszkiewicz, Sudyk, Kwiatowska, Suskiewicz, Szpera, Matusiak, Bednarska, Cykman, Palacios, Swit, Gozdek, Siowy. Ct Sroka.

Reti: 7’pt Gozdek (P), 5’tt Matusiak (P), 7’ Sudyk (P).

Arbitri: Csaba Baghy (Ungheria), Francisco Costa (Portogallo), Vladimir Tashkov (Bulgaria).

Crono: Nikolaos Manouras (Grecia).

Note: ammonite Vecchione (I) e Massa (I).

RISULTATI E PROGRAMMA

Semifinali

Spagna-Portogallo 3-4

Italia-Polonia 0-3

Finali

3-4° posto Spagna-Italia

1-2° posto Portogallo-Polonia