Italia-Olanda oggi, Coppa Davis 2024: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 15 settembre, alle ore 15.00, Italia ed Olanda si sfideranno nella prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis: a Bologna, nel Gruppo A, l’Italia è già qualificata ai quarti, mentre l’Olanda ha bisogno di vincere uno dei tre incontri odierni per passare il turno, due per farlo da prima classificata.

In caso di vittoria per 3-0, infatti, l’Italia si qualificherebbe ai quarti come prima, col Brasile secondo, mentre con una vittoria per 2-1 gli azzurri sarebbero primi e l’Olanda seconda. In caso di vittoria dell’Olanda, per 2-1 o per 3-0 non fa differenza, i neerlandesi sarebbero primi, con l’Italia seconda.

Il tie di Coppa Davis tra Italia e Olanda sarà fruibile in diretta tv su Rai 2 HD (dalle 19.45 Rai Sport HD) e Sky Sport Tennis, mentre sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play, SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale verrà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024

Bologna (Italia) – Gruppo A

Domenica 15 settembre

Ore 15.00 Italia – Olanda – Rai 2 HD (dalle 19.45 Rai Sport HD), Sky Sport Tennis

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Ore 15.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Capitano

Filippo Volandri

I CONVOCATI DELL’OLANDA

Tallon Griekspoor

Botic Van de Zandschulp

Jesper De Jong

Wesley Koolhof

Robin Haase

Capitano

Paul Haarhuis

PROGRAMMA FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (dalle 19.45 Rai Sport HD), Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Rai Play, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.