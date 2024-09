Chi affronterà l’Italia ai quarti di Coppa Davis? C’è l’ipotesi Alcaraz, l’importanza del primo posto

La vittoria del Brasile sul Belgio a Bologna, nel Gruppo A delle Finals di Coppa Davis 2024, ha portato alla matematica qualificazione dell’Italia ai quarti di finale: gli azzurri saranno primi nel raggruppamento in caso di vittoria sui Paesi Bassi, mentre saranno secondi in caso di sconfitta.

In sede di sorteggio si conoscerà dunque la prima avversaria dell’Italia nella seconda fase ad eliminazione diretta, che si terrà a Malaga, in Spagna, da martedì 19 a domenica 24 novembre: gli azzurri di Filippo Volandri incontreranno in ogni caso una formazione proveniente dal Gruppo B o dal Gruppo D.

Per vincere il Gruppo A l’Italia dovrà battere i Paesi Bassi: le due alternative in sede di sorteggio per gli azzurri sarebbero la seconda del Gruppo B (la perdente di Spagna-Australia) e la seconda del Gruppo D (sarà la Gran Bretagna in caso di vittoria sul Canada per 3-0, altrimenti sarà l’Argentina).

In caso di secondo posto dell’Italia nel Gruppo A, che si concretizzerebbe con una sconfitta contro i Paesi Bassi, invece, le due alternative in sede di sorteggio per gli azzurri sarebbero la vincente del Gruppo B (la vincente di Spagna-Australia) e la vincente del Gruppo D (sarà il Canada se vincerà almeno uno dei tre incontri contro la Gran Bretagna, altrimenti sarà l’Argentina).

POSSIBILI AVVERSARIE AI QUARTI DELL’ITALIA

In caso di vittoria contro i Paesi Bassi e primo posto nel Gruppo A:

Seconda Gruppo B (la perdente di Spagna-Australia)

Seconda Gruppo D (sarà la Gran Bretagna in caso di vittoria sul Canada per 3-0, altrimenti sarà l’Argentina)

In caso di sconfitta contro i Paesi Bassi e secondo posto nel Gruppo A: