F1, si lavora per continuare ad avere 2 Gran Premi in Italia anche dopo il 2025. Imola pronta al rinnovo

È una fase di rinnovamento e crescita per diversi autodromi italiani. Monza ha completato tutta una serie di interventi, allo scopo di restare al passo con i tempi, mentre la scorsa settimana si è parlato di come il Cremona Circuit abbia fatto il proprio ingresso nel calendario del Mondiale Superbike.

È un momento caldo, dinamico, per gli impianti dedicati al motorsport del nostro Paese. Difatti, a breve, anche Imola sarà interessata da opere di ammodernamento. Il circuito romagnolo ha ottenuto i fondi necessari per soddisfare le condizioni poste dal management della F1 per rinnovare il contratto che ha permesso alla pista intiloata alla memoria di Enzo e Dino Ferrari di tornare a organizzare un GP dopo una lunga assenza.

L’attuale accordo garantisce un GP nel 2025, ma deve essere ridiscusso. Allo scopo di prolungarlo, si dovranno potenziare le strutture di supporto. In particolare, si dovrà intervenire per ampliare e rendere più funzionali sia box che il paddock. Niente lavori sul lay-out, sui cordoli, sulle vie di fuga e sull’asfalto come accaduto a Monza. A Imola bisogna muoversi sul piano logistico.

Sia chiaro, non si ci si impegnerà solo nell’ottica della F1, bensì pensando al World Endurance Championship. La tappa del WEC disputata ad aprile 2024 si è rivelata un successo ed è stata inserita anche nel programma 2025. Peraltro si correrà il 20 aprile, giorno di Pasqua, dinamica che potrà propiziare l’afflusso del pubblico. Il Gran Premio di Emilia Romagna del Circus è invece programmato il 18 maggio.

I lavori cominceranno a fine ottobre, subito dopo le “Finali Mondiali Ferrari”. L’obiettivo è di mantenere Imola nella geografia del “motorsport che conta”, permettendo all’Italia di continuare ad avere due Gran Premi anche dal 2026 in poi, situazione che fa del nostro Paese, l’unico assieme agli Stati Uniti a poter vantare più di una gara nell’attuale calendario.