Calendario F1 2025, ufficializzati i 24 GP: poche novità rispetto alla stagione corrente

La stagione di F1 è ancora in corso e la direzione è quella della Red Bull. Tre dei quattro appuntamenti hanno visto trionfare la scuderia di Milton Keynes, che con l’olandese Max Verstappen punta a replicare quanto già fatto nel 2022 e nel 2023.

La Ferrari dal canto suo sta cercando di lavorare per riequilibrare il tutto ed arrivare al livello dei rivali anglo-austriaci, pensando anche a quel che sarà l’anno venturo. A proposito di prossima stagione, è stato comunicato con largo anticipo il programma della stagione 2025.

Non si registrano grosse variazioni rispetto all’annata corrente. Nel nostro Paese ci saranno sempre due appuntamenti, ovvero a Imola (nel 2025 si correrà il 18 maggio) e Monza (7 settembre). L’aspetto nuovo che balza agli occhi è quella del Bahrain e dell’Arabia Saudita, che quest’anno hanno dato il via alle danze.

Nel 2025 questi GP sono stati posticipati in aprile per evitare sovrapposizioni con il Ramadan. Si comincerà dal 14 al 16 marzo in Australia.

CALENDARIO F1 2025

