F1, Charles Leclerc: “Il GP si è complicato quando abbiamo messo gomma dura. Piastri ha meritato di vincere”

Charles Leclerc ha concluso al secondo posto il Gran Premio di Azerbaigian. Il pilota della Ferrari si è attestato alla piazza d’onore, salendo sul podio assieme al vincitore Oscar Piastri (McLaren) e al terzo classificato, George Russell (Mercedes), che ha beneficiato del contatto avvenuto tra Carlos Sainz e Sergio Perez.

Inutile negare che si tratta di un risultato deludente per il ferrarista, poiché la vittoria era assolutamente alla portata. Cionondimeno, il monegasco è stato sorpassato dall’australiano subito dopo il pit-stop, senza riuscire poi a contro superare il giovanissimo pilota proveniente dalla terra down under, bravissimo a opporre una strenua difesa.

Ecco quanto dichiarato da Leclerc al microfono della F1, subito dopo essere sceso dalla sua auto e pochi istanti prima di prendere parte alla cerimonia del podio. Clamoroso constatare come l’ormai ventisettenne del Principato sia scattato 5 volte dalla pole position a Baku, senza però aver mai vinto!

“Ho capito che sarebbe stata dura non appena abbiamo montato gomme dure. Eravamo più competitivi con le medie e nel momento in cui abbiamo cambiato mescola, la gara si è complicata. È stata molto difficile, abbiamo cominciato a soffrire. Ho davvero dovuto lottare per tenere gli pneumatici vivi fino alla fine, quando ho cominciato a sfiorare i muri.

Complimenti a Piastri e alla McLaren, hanno fatto un lavoro eccezionale. La McLaren era rapidissima in rettilineo e aveva una trazione leggermente migliore della nostra. Quando Oscar mi ha passato, ho pensato a mantenere la calma. Purtroppo non mi sono difeso come avrei dovuto, ma come detto ero in sofferenza con le gomme e se gli altri sono più bravi di te, meritano di vincere”.