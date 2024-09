Quando la prossima gara di F1? GP Singapore 2024: programma, orari, tv, streaming. Si corre tra una settimana

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio di Singapore, programmato nella giornata di domenica 22 settembre. Non vi sarà alcuna pausa tra l’odierno GP di Azerbaigian e l’evento venturo.

La corsa di Marina Bay è diventata una sorta di “must” in calendario. Le competizioni in notturna si sono moltiplicate nel corso del tempo, ma quanto accadde nel 2008 rimane epocale. Vedere, per la prima volta, la F1 by night regalò una sensazione unica e irripetibile.

Proprio la possibilità di correre nella notte locale, assorbe quasi completamente la differenza di fuso orario che intercorre tra l’Europa e la città-stato asiatica. Dunque, come seguire la corsa singaporiana in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Singapore.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Marina Bay. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento asiatico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Singapore dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP SINGAPORE 2024

VENERDÌ 20 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30, Prove libere 1

Ore 15.00-16.00, Prove libere 2

SABATO 21 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30, Prove libere 3

Ore 15.00, Qualifiche

DOMENICA 22 SETTEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00, GARA