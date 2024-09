Coppa Davis, Djokovic tra i convocati della Serbia: c’è lo spareggio per non retrocedere

Sabato 14 e domenica 15 settembre, all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, in Serbia, si disputerà la sfida del Gruppo Mondiale I di Coppa Davis tra Serbia e Grecia: le convocazioni sono state rilasciate molte settimane fa, ma se confermate, il confronto darà sicuramente spettacolo.

La Serbia, padrona di casa e testa di serie numero 1, affronterà la Grecia: i balcanici hanno avuto il vantaggio di scegliere anche la superficie, e la sfida si giocherà sul veloce indoor. In palio c’è il passaggio al primo turno della Coppa Davis 2025, che definirà le qualificate alla fase a gironi del prossimo anno.

I balcanici potranno contare su Novak Djokovic, ma il capitano Viktor Troicki ha convocato anche Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic ed Hamad Medjedovic, ma dall’altra parte della rete gli ellenici potranno fare affidamento su Stefanos Tsitsipas, chiamato dal capitano Dimitris Chatzinikolaou assieme al fratello Petros. Completano l’elenco dei convocati Aristotelis Thanos, Ioannis Xilas e Demetris Azoides.

Una sola via appare percorribile per la Grecia: Stefanos Tsitsipas dovrà vincere i due singolari e poi conquistare anche il punto in doppio col fratello Petros, mentre la Serbia, che appare nettamente favorita, nel caso in cui Djokovic confermasse la partecipazione, potrebbe già dormire sonni tranquilli.