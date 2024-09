Sinner sfonda i 10000 punti: vantaggio abissale sugli inseguitori e n.1 a fine anno ipotecato

Da lunedì 9 settembre Jannik Sinner sarà l’ottavo tennista della storia ad infrangere quota 10000 nel ranking ATP: l’azzurro, grazie al nuovo sistema di assegnazione di punti, in vigore a partire da questa stagione, ha già ottenuto 1300 punti per il raggiungimento della finale degli US Open 2024 di tennis: l’azzurro si è portato a quota 10480 nella classifica virtuale.

La barriera dei 10000 punti sarebbe già caduta senza la cancellazione dei 400 ottenuti ad Indian Wells, ma è stata infranta con il successo nella semifinale di New York contro il britannico Jack Draper: Sinner, inoltre, vincendo gli US Open, salirebbe a quota 11180.

In passato soltanto altri sette tennisti si erano riusciti a spingere oltre la quota iconica dei 10000 punti, ovvero Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, Daniil Medvedev ed Andre Agassi.

Netto il vantaggio in classifica dell’azzurro: il più immediato inseguitore, il tedesco Alexander Zverev, è fermo a quota 7075, a -3405, e nel caso in cui Sinner vinca gli US Open si ritroverebbe a -4105. Nella Race, inoltre, il tedesco è al momento a -2185 dall’italiano, col rischio di finire a -2885 dopo la finale di domenica.

RANKING ATP VIRTUALE AL 7 SETTEMBRE

1 Jannik Sinner 10480 (11180 in caso di vittoria agli US Open)

2 Alexander Zverev 7075

3 Carlos Alcaraz 6690

4 Novak Djoković 5560

5 Daniil Medvedev 5475

6 Andrey Rublev 4645

7 Taylor Fritz 4060 (4760 in caso di vittoria agli US Open)

8 Hubert Hurkacz 4060

9 Casper Ruud 4010

10 Grigor Dimitrov 3965

I TENNISTI OLTRE I 10000 PUNTI IN CARRIERA

Novak Djokovic

Roger Federer

Rafael Nadal

Andy Murray

Pete Sampras

Daniil Medvedev

Andre Agassi

Jannik Sinner