Coppa Davis, chi sono i giocatori del Belgio: da Bergs a un doppio di livello, assente Goffin

Nel Girone A delle Finali di Coppa Davis, in corso a Bologna, si affronteranno domani Italia e Belgio: le due selezioni hanno vinto il tie d’esordio, rispettivamente contro Brasile e Paesi Bassi, e si confronteranno per il primato nel raggruppamento, che potrebbe anche voler dire passaggio ai quarti.

Il Belgio di Steve Darcis è presente a Bologna con Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille e Joran Vliegen: se Bergs è il numero 1 della formazione, priva di David Goffin, e la coppia inamovibile in doppio è Gille / Vliegen, Collignon e Blockx si contendono il posto da numero 2 in singolare.

Zizou Bergs è al 72° posto del ranking ATP e giocherà il secondo singolare, riservato ai numeri 1: in Coppa Davis ha vinto 5 incontri su 10, compreso quello che ha dato il via alla rimonta sui Paesi Bassi nel tie d’esordio. In carriera ha vinto otto Challenger tra il 2021 e la stagione in corso.

Raphael Collignon, schierato come numero 2 contro i Paesi Bassi all’esordio in Coppa Davis, è stato sconfitto da Botic van de Zandschulp. Ha appena ottenuto il best ranking salendo al 194° posto della classifica mondiale, ed in questa stagione ha vinto il primo Challenger a Ludenscheid.

Alexander Blockx, lasciato in panchina contro i Paesi Bassi è il numero 253 del mondo: ha vinto il torneo junior agli Australian Open 2023, centrando la finale in doppio. Finora, però, in carriera ha vinto in singolare soltanto due tornei a livello ITF.

Sander Gille / Joran Vliegen sono una coppia molto rodata in doppio, giocando praticamente sempre insieme sul circuito maggiore nel corso della stagione. Durante il 2024 hanno vinto inoltre il titolo a Montecarlo e condividono la posizione numero 32 del ranking ATP della specialità.