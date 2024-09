Coppa Davis, spazio a Cobolli contro il Belgio? Arnaldi acciaccato, garanzia Berrettini

Dopo aver battuto per 2-1 il Brasile nella sfida inaugurale, l’Italia si appresta ad affrontare domani alle ore 15.00 il Belgio a Bologna nel Girone A nella prima fase delle Finali di Coppa Davis: entrambe le squadre hanno un punto in classifica e vincere vorrebbe dire avvicinare (se non raggiungere) i quarti di finale.

Ieri i singolaristi dell’Italia sono stati Matteo Berrettini (n. 2) e Matteo Arnaldi (n.1), con Flavio Cobolli che è rimasto in panchina. Arnaldi, però, proprio nella parte finale del match, ha accusato un problema alla caviglia: domani, dunque, potrebbe rimanere a riposo, lasciando spazio a Cobolli.

Confermato dunque Matteo Berrettini, che in ogni caso giocherebbe il primo singolare, avendo una classifica peggiore degli altri due singolaristi azzurri, dovendo affrontare uno tra Raphael Collignon ed Alexander Blockx (contro i Paesi Bassi è sceso in campo il primo).

Qualora Matteo Arnaldi dovesse rimanere in maniera precauzionale a riposo, toccherebbe a Flavio Cobolli scendere in campo nel secondo singolare, dove andrebbe ad incrociare Zizou Bergs. Scontate le scelte in doppio, con Simone Bolelli / Andrea Vavassori contro Sander Gille / Joran Vliegen.