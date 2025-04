Fabio Fognini ieri è uscito nel primo turno del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in coso sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, sconfitto dal belga Raphael Collignon, vittorioso per 6-3 6-3 in un’ora ed un quarto.

Nel secondo set Fognini aveva ottenuto il break in avvio, ma poco dopo la caviglia sinistra dell’azzurro si è girata, rendendo necessario un medical timeout sul 15-15 del secondo game. Fognini ha continuato a giocare nonostante una vistosa fasciatura, ma poi è stato sconfitto.