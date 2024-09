Coppa Davis 2024, l’Olanda vince il doppio contro l’Italia ed approda ai quarti

Sconfitta indolore per l’Italia nel doppio contro l’Olanda nel Gruppo A delle Finals di Coppa Davis 2024: a Bologna sono Wesley Koolhof e Botic Van De Zandschulp a vincere l’ultimo match del tie, conquistato comunque dagli azzurri per 2-1, ma grazie a questo successo i neerlandesi approdano ai quarti ed eliminano il Brasile. La coppia olandese sconfigge Simone Bolelli ed Andrea Vavassori con lo score di 7-6 (6) 7-5 in due ore esatte di gioco.

Nel primo set gli azzurri cancellano due break point in apertura, poi a loro volta non ne sfruttano due nel quarto gioco. I rimpianti maggiori per la coppia italiana, però arrivano nel decimo game: Bolelli e Vavassori si portano sullo 0-40 in risposta, ma non riescono a sfruttare i tre set point consecutivi. Si va al tiebreak: l’Olanda scappa sul 3-0 e poi va sul 4-1 pesante, ma gli azzurri infilano quattro punti e si portano sul 5-4. L’Italia cancella un set point sul 5-6, ma dopo il cambio di campo Vavassori commette doppio fallo e l’Olanda chiude i conti sul 7-6 (6) dopo 66′.

Nella seconda partita il primo break point arriva nell’undicesimo gioco ed è in favore degli azzurri, ma la coppia neerlandese si salva ai vantaggi. Ancora una volta l’Italia, dopo aver mancato una ghiotta occasione viene punita: nel dodicesimo game gli azzurri si ritrovano sotto 15-40, annullano due match point e prolungano la contesa ai vantaggi, procurandosi l’occasione per andare al tiebreak, che però svanisce con un doppio fallo di Vavassori. L’Olanda si procura un terzo match point e questa volta chiude i conti sul 7-5 in 54′.

Le statistiche mostrano come gli olandesi cancellino tutte le sei palle break concesse agli azzurri, convertendone una delle cinque avute a disposizione. I neerlandesi vincono 82 punti contro i 73 degli italiani, mettendo a segno più vincenti, 25 contro 19, e concedendo meno errori gratuiti, 18 contro 20. Sei gli ace per l’Olanda a fronte di un solo doppio fallo, saldo in parità per l’Italia (3 ace ed altrettanti doppi falli).