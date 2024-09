Canoa slalom, per l’Italia un mix tra grandi nomi e diversi giovani al via della Finale di Coppa del Mondo a La Seu

L’Italia si presenterà alla Finale della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, che si svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 settembre a La Seu d’Urgell, in Spagna, con 11 azzurri: diverse le novità rispetto al gruppo visto in gara la scorsa settimana ad Ivrea, con un mix tra grandi nomi e diversi giovani.

Verrà confermato il trio in gara nel kayak maschile, composto da Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Michele Giuseppe Pistoni, i quali saranno in gara anche nel kayak cross, mentre rispetto ad Ivrea in quest’ultima specialità non saranno presenti Zeno Ivaldi e Tommaso Panico.

Dovrà affrontare un doppio impegno nel settore femminile Agata Spagnol, al via sia nel kayak che nel kayak cross: nella prima specialità saranno al via anche Lucia Gabriella Pistoni e Caterina Pignat, le quali prenderanno il posto di Stefanie Horn, vittoriosa ad Ivrea, e di Francesca Malaguti, mentre nella seconda non ci saranno altre italiane in gara e, oltre ad Horn, resterà a casa anche Chiara Sabattini, sesta ad Ivrea.

Nella canadese femminile sono confermate rispetto all’ultima gara Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, mentre non sarà al via Elena Micozzi, infine nella canadese maschile c’è la conferma per Marino Spagnol, il quale sarà affiancato da Paolo Ceccon e Martino Barzon, che sostituiranno Raffaello Ivaldi ed Elio Maiutto, rispettivamente terzo e quarto ad Ivrea.