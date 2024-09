Calcio femminile, l’Inter passa a Napoli e si porta in testa alla Serie A. Pari tra Sampdoria e Lazio

Si completa la seconda giornata del campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile: l’Inter passa in casa del Napoli per 1-4 e resta a punteggio pieno, raggiungendo al comando Juventus e Fiorentina, mentre arriva il secondo pareggio consecutivo per la Lazio, bloccata sull’1-1 dalla Sampdoria.

L’Inter si complica la vita, va sotto, ma negli ultimi 20′ dilaga, ribaltando la partita e rifilando un poker al Napoli, battuto a domicilio per 1-4. Partenopee in vantaggio nel recupero della prima frazione con Banusic, servita da Martinovic, poi nella ripresa dilagano le meneghine: al 70′ pareggia Cambiaghi, assistita da Martinovic, al 79′ Wullaert firma il sorpasso, all’84’ Serturini sigla l’1-3, ed all’88’ l’autogol di Lundorf fa scorrere i titoli di coda sul match.

La Lazio costringe al pari la Sampdoria, raggiunta tra le mura amiche nel finale di partita sull’1-1: le reti arrivano entrambe nella ripresa. Padrone di casa in vantaggio al 72′ con Heroum, imbeccata da Tucceri Cimini, ma le capitoline pervengono al pari con la rete di D’Auria su servizio di Colombo al minuto 84 e lo score non cambia più fino al triplice fischio finale.