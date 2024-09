Beach soccer, l’Italia batte la Germania e si qualifica ai quarti della Superfinal degli Europei

La Superfinal dell’Euro Beach Soccer League 2024, in corso ad Alghero, continua a sorridere all’Italia, che lascia un punto sul campo ma batte la Germania ai tempi supplementari per 4-3 e si qualifica con un turno d’anticipo ai quarti di finale. Domani sfida per il primato nel Girone A contro la Spagna.

Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, nel secondo a sbloccare il punteggio è l’Italia con Genovali. La Germania, però, non demorde e nella terza frazione approfitta dell’espulsione al 2′ di Remedi per somma di ammonizioni e ribalta la contesa.

Al 3′ Baaske trova infatti il pareggio immediato, con i teutonici che poi passano a condurre al 7’ con Peterson. L’Italia deve buttare il cuore oltre l’ostacolo ed al 9’ Giordani trova il 2-2 che porta ai supplementari. Subito gli azzurri si portano in vantaggio con Fazzini, ma a ruota arriva il 3-3 di Olli. A 16″ dalla fine, però, Sciacca trova il 4-3 finale.

TABELLINO

ITALIA-GERMANIA 4-3 dts (pt 0-0; st 1-0; tt 1-2)

Italia: Casapieri, Josep, Giordani, Remedi, Zurlo, Paterniti, Genovali, Sciacca, Alla, Fazzini, D’Agostino, Andriani. Ct Del Duca.

Germania: Ebener, Engelhardt, Olli, Peterson, Sand, Widmann, Baaske, Thurk, Kaufmann, Baasch, Hoeveler, Poburski. Ct Brandlmaier.

Reti: 5’st Genovali (I), 3’tt Baaske (G), 7’ Peterson (G), 9’ Giordani (I), 1’ts Fazzini (I), 2’ Olli (G), 11′ Sciacca (I).

Arbitri: Vladimir Tashkov (BUL), Matthieu Dor (FRA), Vitalij Gomolko (LTU), Crono: Nikolaos Manouras (GRE).

Note: ammoniti Olli (G), Engelhardt (G), Remedi (I); 2’tt espulso Remedi (I) per somma di ammonizioni.