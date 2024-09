Beach soccer, l’Italia vola in finale agli Europei! Tripletta di Alessandro Remedi, Spagna battuta

L’Italia ha sconfitto la Spagna per 4-3 ai supplementari e si è qualificata alla finale degli Europei di beach soccer. La nostra Nazionale ha avuto la meglio nell’infinita classica continentale contro le Furie Rosse sulla sabbia casalinga di Alghero e domani pomeriggio (domenica 15 settembre, ore 18.00) tornerà in campo per affrontare il Portogallo, con il chiaro intento di conquistare il secondo titolo consecutivo.

Si tratta del sesto atto conclusivo della storia per il Bel Paese, che ha fatto festa nel 2005, nel 2018 e nel 2023. Si dovrà cercare l’impresa contro i lusitani, che oggi hanno regolato la Bielorussia e che andranno a caccia del nono sigillo in questa manifestazione. L’eroe dell’incontro è stato Alessandro Remedi, che ha segnato una tripletta (la prima in azzurro) e si è portato a casa il pallone per ricordare eternamente questo pomeriggio.

Il viareggino ha segnato il gol del pareggio e del sorpasso nel primo tempo (1-1 e 2-1), ma soprattutto la rete risolutiva nel supplementare dopo che la Spagna aveva per due volte (2-2 e 3-3 a 45 secondi dal termine dei regolamentari, impattando il momentaneo vantaggio segnato da Tommaso Fazzini).

LA CRONACA DI ITALIA-SPAGNA

Il CT Emiliano Del Duca conferma D’Agostino nel quintetto iniziale assieme a Josep, Giordani e Remedi con Casapieri fra i pali. La partita si sblocca dopo cinque minuti: tiro dalla distanza del portiere Pablo, deviazione impercettibile di Genovali davanti a Casapieri e vantaggio iberico. Gli azzurri riescono a trovare il pareggio alla prima palla rubata: Josep lancia Remedi e batte Pablo. Lo stesso Remedi subisce un fallo al limite dell’area poco dopo e trasforma il calcio di punizione che vale il 2-1.

In avvio del secondo tempo la Spagna pareggia con Suli Batis, capace di farsi trovare pronto sul secondo palo. L’Italia aumenta il forcing nella seconda parte del parziale, Pablo si supera su Giordani ma non può nulla sul tap-in di Fazzini che vale il 3-2. Lo stesso Giordani costringe il portiere avversario a un miracolo nel terzo tempo, l’Italia costruisce molto di più ma a 45” dal fischio finale si fa sorprendere dal ribaltamento di campo che porta alla conclusione vincente di Suli Batis.

Si va così al supplementare: Remedi sfiora subito la rete su una palla rubata ma colpisce il palo, dieci secondi più tardi segna il gol della vittoria su recupero di Fazzini, anche perché la Spagna ha giocato gli ultimi 90 secondi in inferiorità numerica per l’espulsione del capitano Chiky.