Beach soccer, l’Italia liquida la Cechia agli Europei e va in semifinale: tripletta di Giordani

L’Italia ha sconfitto la Cechia per 5-2 e si è qualificata alle semifinali degli Europei di beach soccer, in corso di svolgimento davanti al caloroso pubblico di Alghero. I detentori del titolo continentale hanno avuto la meglio nel primo turno a eliminazione diretta, rispettando i favori del pronostico e meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna sulla sabbia di casa. Gli azzurri torneranno in scena domani (sabato 14 settembre, ore 18.00) per incrociare la Spagna, che oggi ha regolato la Polonia per 3-2. Nell’altra semifinale si incroceranno la Bielorussia (3-0 all’Estonia) e il Portogallo (11-4 alla Svizzera).

A decidere l’incontro sono state la tripletta di Giordani e le reti di Alla e Sciacca. Il CT Del Duca ha cambiato il quintetto rispetto all’ultima partita della fase a gironi: Casapieri in porta dietro Josep, ma a far coppia come laterale con Giordani c’è D’Agostino, mentre Remedi ricopre il ruolo di Pivot. Al 6′ una sassata di Fazzini colpisce il palo esterno, ma pochi secondi dopo il suo tiro viene respinto corto da Malina e Alla risulta implacabile sulla palla vagante.

I due tentativi di Giordani non sortiscono l’effetto sperato, ma l’Italia è in totale controllo della situazione a al 9′ del secondo tempo arriva il raddoppio: Zurlo calcia una punizione da posizione centrale, la palla sbatte sulla traversa e Giordani è letale con il tap-in. In avvio della terza frazione Giordani trova l’angolo del 3-0 e poi il 4-0 su assist di Zurlo. La Cechia accorcia le distanze con Kortvelyesi e Tramporta, ma nel finale Sciaccia chiude definitivamente i conti.