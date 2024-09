Atletica oggi, Diamond League Zurigo 2024: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 5 settembre va in scena l’ultima tappa della Diamond League prima delle Finali. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarca a Zurigo (Svizzera) per il tradizionale appuntamento allo Stadio Letzigrund, dove lo spettacolo sarà estremamente interessante e avvincente. Si definirà il quadro degli ammessi agli atti conclusivi che si disputeranno il 13-14 settembre a Bruxelles (Belgio), dove verranno assegnati tutti i diamantoni.

L’Italia potrà fare affidamento su cinque alfieri di lusso. Leonardo Fabbri punterà a essere assoluto protagonista nel getto del peso dopo il terzo posto di Chorzow e la seconda piazza di Roma, il toscano sarà affiancato in gara da Zane Weir e incrocerà Ryan Crouser. Mattia Furlani se la dovrà vedere con Miltiadis Tentoglou nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli correrà sui 110 ostacoli dove vedremo all’opera anche Grant Holloway. Infine ci sarà anche Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League che si disputa stasera a Zurigo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 20.00; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW dalle ore 20.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport dalle ore 18.30.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ZURIGO OGGI

Giovedì 5 settembre

18.30 Salto in alto femminile

19.18 Salto con l’asta maschile (non valido per la Diamond League)

19.20 Getto del peso maschile

20.04 400 ostacoli maschile

20.16 800 metri femminile

20.18 Salto in lungo maschile

20.26 100 metri femminile

20.36 110 ostacoli

20.42 Tiro del giavellotto maschile

20.43 5000 metri femminile

21.08 400 ostacoli femminile

21.18 200 metri maschile

21.27 1500 metri maschile

21.41 100 ostacoli

21.52 4×100 femminile (non valida per la Diamond League)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ZURIGO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 20.00 alle ore 20.30 e dalle ore 21.05 alle ore 22.00, gratis e in chiaro (dalle ore 20.30 alle ore 21.05 su questo canale saranno trasmesse le Paralimpiadi, la Diamond League potrà essere seguita in streaming su Rai Play Sport 1); Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 18.30.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE

GETTO DEL PESO (MASCHILE): Leonardo Fabbri, Zane Weir.

SALTO IN LUNGO (MASCHILE): Mattia Furlani.

110 OSTACOLI: Lorenzo Simonelli.

400 OSTACOLI (FEMMINILE): Ayomide Folorunso.