Armand Duplantis e Simone Biles premiati ai Laureus Awards: sono gli atleti dell’anno

L’astista svedese Armand Duplantis e la ginnasta statunitense Simone Biles sono stati premiati ai Laureus Awards come atleti dell’anno: nel corso della cerimonia, andata in scena a Madrid, altri riconoscimenti sono stati assegnati all’ex tennista iberico Rafael Nadal ed alla squadra spagnola di calcio del Real Madrid.

Si tratta della quarta affermazione per Biles, già premiata nel 2017, nel 2019 e nel 2020, mentre per Duplantis si tratta del primo riconoscimento. Il premio quale miglior squadra dell’anno è andato al Real Madrid di calcio, mentre il titolo di rivelazione dell’anno è stato consegnato al calciatore del Barcellona Lamine Yamal.

Un riconoscimento speciale è stato invece assegnato all’ex tennista spagnolo Rafael Nadal, a cui è andato il “Laureus Sporting Icon“: l’iberico è diventato così l’unico atleta ad aver ricevuto il premio in tutte le categorie, ovvero “Sportivo dell’anno“, “Ritorno dell’anno“, “Rivelazione dell’anno” e “Laureus Sport for Good“.