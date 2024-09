A che ora Sinner-Lehecka, ATP Pechino: programma, orario, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Jiri Lehecka ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano, reduce dai successi ottenuti in rimonta contro il cileno Nicolas Jarry e il russo Roman Safiullin, proseguirà la propria avventura sul cemento della capitale cinese con l’intento di raggiungere la semifinale. Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro il rognoso avversario ceco, che nei due turni precedenti ha avuto la meglio sugli spagnoli Martinez e Bautista Agut.

L’appuntamento è per lunedì 30 settembre, sarà il quarto match sul Campo Lotus a partire dalle ore 07.00 e non inizierà prima delle ore 13.00. In precedenza si disputeranno tre incontri femminili: Sabalenka-Krueger, Paolini-Linette, Andreeva-Vekic. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro il 22enne numero 37 del ranking ATP, già sconfitto pochi mesi fa nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente della sfida tra il cinese Bu e chi avrà la meglio tra il russo Rublev e lo spagnolo Davidovich Fokina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Lehecka, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-LEHECKA, ATP PECHINO

Lunedì 30 settembre

Quarto match dalle ore 07.00 e non prima delle ore 13.00 Jannik Sinner vs Jiri Lehecka – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 07.00 sul Campo Lotus, si giocheranno nell’ordine: Sabalenka-Krueger, Paolini-Linette, Andreeva-Vekic. Al termine, e non prima delle ore 13.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-LEHECKA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.