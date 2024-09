A che ora Jacobs oggi a Bellinzona: dove vederlo in tv, programma, avversari

Oggi lunedì 9 settembre (ore 20.30) Marcell Jacobs correrà i 100 metri al Galà dei Castelli, il tradizionale Meeting di Bellinzona valido come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il velocista lombardo sarà impegnato in Svizzera in quella che sarà l’ultima gara della sua intensa stagione, desideroso di mettersi in mostra e di chiudere nel miglior modo possibile.

Il Campione d’Europa si rimetterà in gioco a dieci giorni di distanza dal Golden Gala di Roma, dove chiuse al passo in nona posizione in seguito a un fastidio fisico. L’azzurro punterà a tornare su tempi di tutto rispetto dopo il 9.85 delle Olimpiadi, il 9.92 di Turku e il 9.93 di Chorzow poche settimane fa. Il Messia dell’atletica tricolore incrocerà il sudafricano Akani Simbine (quarto ai Giochi davanti all’azzuurro), il giamaicano Ackeem Blake, gli statunitensi Ronnie Baker e Pjai Austin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming dei 100 metri con Marcell Jacobs al Galà dei Castelli. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA MARCELL JACOBS OGGI A BELLINZONA

Lunedì 9 settembre

Ore 20.30 100 metri maschili, con Marcell Jacobs – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A BELLINZONA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.