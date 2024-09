LIVE Atletica, Meeting Bellinzona 2024 in DIRETTA: spettacolo con Jacobs e Tamberi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Galà dei Castelli 2024, storico meeting in scena a Bellinzona. In Svizzera va in scena una serata di altissimo livello con tanti finalisti olimpici al via, su tutti spicca la presenza di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Al via di questo meeting ci saranno in totale 10 italiani

La serata inizierà alle 20.00 con l’inizio della prova del getto del peso maschile. Dopo il quarto posto a Zagabri con la misura di 22.24, Leonardo Fabbri affronterà nuovamente i migliori al mondo: a Bellinzona ci saranno i tre medagliati di Parigi Ryan Crouser, Joe Kovacs e Rajindra Campbell. Saliranno in pedana anche Zane Weir e Nick Ponzio.

Nel giro di pochi minuti inizieranno sia i 100 metri maschili che il salto in alto. Nella prima gara ci sarà Marcell Jacobs, il quale va alla ricerca di una nuova prestazione sotto i 10 secondi. L’italiano affronterà il sudafricano Akani Simbine, che ha terminato al quarto posto la finale olimpica proprio davanti all’azzurro.

Tanta Italia nel salto in alto con 4 azzurri al via. La copertina di giornata va al un nuovo confronto tra i due campioni di Tokyo 2021: Tamberi e Mutaz Barshim. Proverà ad essere della partita anche Stefano Sottile, il quale a Parigi ha saltato a 2.34 sfiorando il podio. Tanta attenzione e curiosità anche su Matteo Sioli e Manuel Lando.

Il Galà dei Castelli 2024 inizierà alle 20.00. In totale ci saranno 13 eventi con 8 competizioni maschili e 5 femminili. L’inizio della gara del salto in alto è prevista per le 20.25 mentre 5 minuti più tardi è in programma la finale dei 100 metri maschili. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Bellinzona 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!