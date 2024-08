WTA Cleveland 2024, risultati 22 agosto: le semifinali saranno Haddad Maia-Siniakova e Kessler-Potapova

Si sono completati i quarti di finale del tabellone di singolare femminile del Tennis in the Land 2024, torneo di categoria WTA 250 in corso a Cleveland: nel penultimo atto si affronteranno Haddad Maia-Siniakova e Kessler-Potapova.

La numero 1 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, regola la transalpina Clara Burel con un duplice 6-2, e nella seconda semifinale incrocerà la ceca Katerina Siniaková, testa di serie numero 3, capace di imporsi in rimonta sulla numero 6, la statunitense Peyton Stearns, sconfitta per 1-6 6-3 6-4.

Nella parte bassa del main draw prosegue il cammino della wild card statunitense McCartney Kessler, che elimina anche la neerlandese Arantxa Rus, con lo score di 6-4 6-2, e nel penultimo atto sfiderà la testa di serie numero 5, la russa Anastasia Potapova, che liquida la qualificata romena Ana Bogdan per 6-2 6-1.

WTA 250 CLEVELAND – RISULTATI 22 AGOSTO

Quarti di finale

Beatriz Haddad Maia (Brasile, 1) b. Clara Burel (Francia) 6-2 6-2

Katerina Siniaková (Cechia, 3) b. Peyton Stearns (Stati Uniti, 6) 1-6 6-3 6-4

McCartney Kessler (Stati Uniti, WC) b. Arantxa Rus (Paesi Bassi) 6-4 6-2

Anastasia Potapova (Russia, 5) b. Ana Bogdan (Romania, Q) 6-2 6-1