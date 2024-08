WTA Cleveland 2024, risultati 23 agosto: la finale sarà tra Beatriz Haddad Maia e McCartney Kessler

Sono andate in scena entrambe le semifinali del tabellone di singolare femminile del Tennis in the Land 2024, torneo di categoria WTA 250 in corso a Cleveland: a giocarsi il titolo questa sera saranno Beatriz Haddad Maia e McCartney Kessler.

La testa di serie numero 1, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, piega in tre set la ceca Katerina Siniaková, numero 3 del tabellone, con lo score di 6-3 2-6 6-2 in due ore e 13 minuti. Nel primo set c’è uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’allungo decisivo arriva nell’ottavo gioco, quando la brasiliana toglie il servizio alla ceca ai vantaggi e poi va a chiudere, con la battuta a disposizione, sul 6-3.

Nella seconda partita dall’1-1 la ceca piazza un parziale di 12 punti a 3 e vola sul 4-1, poi annulla la palla per il controbreak nel settimo game e nell’ottavo toglie ancora il servizio alla brasiliana, vincendo per 6-2. Nella frazione decisiva gli unici due game lottati sono quelli decisivi: Haddad Maia strappa la battuta a Siniakova nel terzo gioco, dopo 16 punti ed al quinto break point, e nel quinto game, dopo 20 punti ed alla quarta occasione, per poi conquistare il successo sul 6-2.

La wild card statunitense McCartney Kessler rimonta e batte la numero 5 del seeding, la russa Anastasia Potapova, con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 in due ore e 19 minuti. Nel primo set la russa scappa sul 4-0, ma la statunitense dapprima accorcia sul 2-4 e poi recupera anche il secondo break di ritardo, portandosi sul 4-5, ma nel decimo game cede ancora il servizio e Potapova chiude sul 6-4.

Nella seconda frazione ci sono cinque break nei primi cinque giochi, poi Kessler allunga sul 4-2 tenendo per prima il servizio. Nel nono gioco Potapova cede ancora la battuta e la statunitense chiude sul 6-3. Nella partita decisiva Kessler manca quattro break point nel sesto game, poi è lei a doverne cancellare uno nel settimo. La statunitense, però, opera il break nell’ottavo gioco, alla sesta occasione, poi tiene il servizio a 15 e vince per 6-3.

WTA 250 CLEVELAND – RISULTATI 23 AGOSTO

Semifinali

Beatriz Haddad Maia (Brasile, 1) b. Katerina Siniaková (Cechia, 3) 6-3 2-6 6-2

McCartney Kessler (Stati Uniti, WC) b. Anastasia Potapova (Russia, 5) 4-6 6-3 6-3