WTA Cleveland 2024, risultati 21 agosto: ai quarti Haddad Maia e Siniakova, eliminate Kenin e Tomova

Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono disputati tutti gli ottavi del main draw di singolare femminile del Tennis in the Land 2024, torneo di categoria WTA 250 in corso a Cleveland: il tabellone, ormai senza italiane in corsa, vede la presenza di quattro teste di serie, delle otto iniziali, ai quarti di finale.

La numero 1 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, liquida la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 6-2 6-1 ed al prossimo turno affronterà la transalpina Clara Burel, che regola la numero 8, la statunitense Sofia Kenin con lo score di 6-4 6-3.

La ceca Katerina Siniaková, testa di serie numero 3, rimonta e supera la qualificata iberica Jessica Bouzas Maneiro, sconfitta per 2-6 6-4 7-6 (2), ed ai quarti sfiderà la numero 6, la statunitense Peyton Stearns, che elimina l’altra spagnola Sara Sorribes Tormo per 6-3 6-2.

La neerlandese Arantxa Rus piega la resistenza della numero 7 del tabellone, la bulgara Viktoriya Tomova, battuta con un duplice 6-3, mentre la wild card statunitense McCartney Kessler batte in rimonta la numero 4, la cinese Wang Xinyu, per 3-6 6-4 6-2.

La testa di serie numero 5, la russa Anastasia Potapova, regola la danese Clara Tauson con un doppio 6-2, ed al prossimo turno l’ostacolo sarà rappresentato dalla qualificata romena Ana Bogdan, che supera la lucky loser belga Greet Minnen per 7-6 (3) 6-3.

WTA 250 CLEVELAND – RISULTATI 21 AGOSTO

Ottavi di finale

Beatriz Haddad Maia (Brasile, 1) b. Cristina Bucsa (Spagna) 6-2 6-1

Clara Burel (Francia) b. Sofia Kenin (Stati Uniti, 8) 6-4 6-3

Katerina Siniaková (Cechia, 3) b. Jessica Bouzas Maneiro (Spagna, Q) 2-6 6-4 7-6 (2)

Peyton Stearns (Stati Uniti, 6) b. Sara Sorribes Tormo (Spagna) 6-3 6-2

Arantxa Rus (Paesi Bassi) b. Viktoriya Tomova (Bulgaria, 7) 6-3 6-3

McCartney Kessler (Stati Uniti, WC) b. Wang Xinyu (Cina, 4) 3-6 6-4 6-2

Anastasia Potapova (Russia, 5) b. Clara Tauson (Danimarca) 6-2 6-2

Ana Bogdan (Romania, Q) b. Greet Minnen (Belgio, LL) 7-6 (3) 6-3