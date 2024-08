WTA Cleveland 2024, McCartney Kessler rimonta Beatriz Haddad Maia e conquista il titolo

La finale del tabellone di singolare femminile del Tennis in the Land 2024, torneo di categoria WTA 250 andato in scena a Cleveland, premia la scelta degli organizzatori di concedere una wild card alla statunitense McCartney Kessler, che rimonta e batte la numero 1 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, con lo score di 1-6 6-1 7-5, maturato in due ore e sette minuti di gioco.

Nel primo set la brasiliana centra il break ai vantaggi del secondo game, sfruttando la terza opportunità concessale da Kessler. La sudamericana vola sul 3-0 non pesante, conferma lo strappo nel quinto gioco, e poi nel sesto toglie ancora la battuta all’avversaria, questa volta a 15, per portarsi sul 5-1. Settimo game senza troppi patemi ed al secondo set point Haddad Maia chiude sul 6-1 in 28′.

Nella seconda frazione la brasiliana trova il break in avvio, poi improvvisamente Kessler sale in cattedra ed infila sei game consecutivi: dallo 0-1 40-40, infatti, la statunitense piazza un parziale di 22 punti a 6, strappando per tre volte di fila la battuta alla sudamericana e restituendo così il 6-1 in 35 minuti.

La partita decisiva dura più dei due set precedenti messi assieme: Haddad Maia toglie il servizio alla statunitense nel quarto game, ma poi subisce l’immediato controbreak. Kessler risale dall’1-3 al 3-3, ed a seguire è lei nell’undicesimo game a piazzare l’allungo decisivo: strappo ai vantaggi e chiusura con tanto di turno in battuta tenuto a zero per certificare il 7-5 in 64 minuti che le consegna il titolo.

Le statistiche premiano la padrona di casa statunitense, che vince 82 punti contro i 74 della brasiliana, anche grazie ad una miglior resa con la prima di servizio, con la quale ottiene il punto nel 70% dei casi contro il 58% della sudamericana. Identico sia il numero degli ace, 3 per parte, che quello dei doppi falli, 4 a testa.

WTA 250 CLEVELAND – RISULTATI 24 AGOSTO

Finale

McCartney Kessler (Stati Uniti, WC) b. Beatriz Haddad Maia (Brasile, 1) 1-6 6-1 7-5