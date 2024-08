US Open 2024, Mattia Bellucci spazza via Kamil Majchrzak e vola al tabellone principale

Mattia Bellucci porta a dieci il numero degli italiani nel tabellone principale degli US Open 2024 di tennis: l’azzurro, numero 12 del seeding cadetto, si qualifica per la prima volta in carriera per il main draw dell’ultimo torneo stagionale del Grand Slam rifilando un duplice 6-3, maturato in un’ora e nove minuti di gioco, al polacco Kamil Majchrzak.

Nel primo set i servizi dominano per sei giochi, tanto che, oltre a non registrarsi palle break, nessun game si protrae ai vantaggi. Nel settimo però, ecco la svolta: break a zero di Bellucci, che va sul 4-3. L’azzurro consolida lo strappo allungando la propria striscia di punti consecutivi vinti: dal 3-3 0-30, col servizio a disposizione, sono dodici, infatti, i quindici infilati in proprio favore, per il 5-3. Nel nono game il polacco va ancora in svantaggio 30-40, cancella un primo set point, ma il secondo, ai vantaggi, viene sfruttato da Bellucci, che chiude sul 6-3 in 33 minuti.

Nella seconda partita c’è uno scambio di break in avvio, con l’azzurro bravo a riprendere subito il polacco. I servizi tornano a comandare, ma nel sesto game arriva quello che sarà l’allungo decisivo di Bellucci: l’azzurro va sul 15-40 in risposta ed alla seconda opportunità scappa sul 4-2. Il tennista italiano non trema, vola sul 5-2 non pesante, tenendo la battuta a quindici, e poi va a servire per l’incontro sul 5-3: Bellucci si procura tre match point consecutivi ed alla seconda occasione può scoppiare la gioia dell’italiano, che vince per 6-3 in 36 minuti e si regala il main draw.

Le statistiche sottolineano il predominio dell’azzurro, che vince 54 punti contro i 40 del polacco, facendo meglio sia con la prima, con una resa del 71% contro il 60%, sia con la seconda, con il 70% contro il 52%. Bellucci sfrutta quattro delle sei palle break avute a disposizione, mentre ne concede una sola all’avversario, cedendo il servizio in avvio di secondo set.