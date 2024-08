Sorteggio US Open 2024: orario, programma, streaming, gli italiani nel tabellone principale

Le qualificazioni sono in corso e si completeranno domani, giorno in cui è in programma anche il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile del quarto ed ultimo torneo del Grand Slam 2024 del tennis, gli US Open, previsto alle ore 18.00 italiane.

L’Italia avrà quattro teste di serie tra gli uomini ed una tra le donne, ed una presenza complessiva di nove tennisti e 5 tenniste, ma il numero potrebbe anche aumentare con la conclusione dei tabelloni cadetti, dato che sono approdati al secondo turno delle qualificazioni tre azzurri ed un’azzurra.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

CALENDARIO SORTEGGIO US OPEN 2024

Giovedì 22 agosto 2024

Ore 18.00: sorteggio tabelloni principali uomini e donne US Open 2024

PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

ITALIANI PRESENTI NEL TABELLONE PRINCIPALE

UOMINI

Jannik Sinner (1)

Lorenzo Musetti (18)

Matteo Arnaldi (30)

Flavio Cobolli (31)

Luciano Darderi

Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego

Fabio Fognini

Luca Nardi

Ancora in corsa nelle qualificazioni

Mattia Bellucci

Stefano Napolitano

Francesco Passaro

DONNE

Jasmine Paolini (5)

Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti

Martina Trevisan

Sara Errani

Ancora in corsa nelle qualificazioni

Lucrezia Stefanini