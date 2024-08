WTA Cincinnati, Sabalenka demolisce Swiatek: sarà finale contro Pegula

La finale del WTA 1000 di Cincinnati sarà tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Splendida è stata la vittoria della bielorussa su Iga Swiatek in due set, mentre la statunitense in tre set ha eliminato Paula Badosa.

Una fantastica prestazione per Aryna Sabalenka che ha vinto con il punteggio di 6-3 6-3 sulla numero 1 del mondo Iga Swiatek. La bielorussa ha indubbiamente sfruttato delle condizioni di gioco particolarmente favorevoli: palla rapida, servizio che fa male e un dritto della polacca che è andato molto spesso in difficoltà per il poco tempo per eseguire il movimento.

Il primo set, eccezion fatta per il passaggio a vuoto avuto sul 2-0, è stato impeccabile da parte della bielorussa che ha dominato in ogni aspetto del gioco, riuscendo sempre a comandare gli scambi. Anche il secondo set è stato dominato, con qualche tremolio prima di chiudere: al decimo match point è riuscita a chiudere Sabalenka dopo che Swiatek in qualche modo si era salvata sia al servizio sull’1-5 che in risposta sul 2-5. Emblematico per la giocatrice polacca il dato di punti vinti con la seconda palla di servizio: 6 su 30, appena il 20%.

In finale approda anche Jessica Pegula che ha sconfitto in tre set Paula Badosa con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 in un match condizionato da un’interruzione per pioggia a metà del secondo set. La statunitense ha giocato un fantastico primo parziale nel quale non ha lasciato scampo alla sua avversaria ed era avanti di un break nel secondo set. Poi la spagnola ha recuperato, è entrata mano a mano in partita e, dopo la sospensione sul 4-3 in suo favore, ha piazzato l’allungo decisivo. Poi la numero 6 del mondo ha ripreso il filo del discorso nel terzo ed è riuscita a chiudere con un break nell’ottavo gioco.