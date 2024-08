VIDEO Alice D’Amato Campionessa Olimpica! La premiazione con Esposito: l’Inno di Mameli suona dopo 20 anni

L’Inno di Mameli non suonava in una competizione di ginnastica artistica alle Olimpiadi da addirittura 20 anni: Alice D’Amato ha trionfato alla trave a Parigi 2024, conquistando il primo oro della storia per il settore femminile e facendoci assaporare le dolci note dopo la stoccata firmata da Igor Cassina alla sbarra ad Atene 2004. La fuoriclasse genovese ha festeggiato sul gradino più alto del podio davanti ai 20.000 spettatori che hanno gremito la Bercy Arena, entrando per sempre nella leggenda dello sport tricolore.

Si tratta di un podio storico, visto che la medaglia di bronzo è finita al collo di Manila Esposito, splendida terza grazie a un esercizio da brividi sporcato solo da una sbavatura. Mai prima di oggi due italiane avevano fatto festa nella stessa gara, stiamo vivendo semplicemente una magia, l’apice di una generazione di Fata che ha riscritto qualsiasi tipo di antologia della Polvere di Magnesio alle nostre latitudini. Di seguito il VIDEO della premiazione sul podio di Alice D’Amato e Manila Esposito.