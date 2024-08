US Open, Sinner non si distrae: “Non guardo il tabellone, ma solo la metà del mio campo”

Jannik Sinner ha centrato il quarto turno agli US Open 2024 di tennis, eguagliando il risultato raggiunto lo scorso anno: l’azzurro ha parlato a SuperTennis dopo aver battuto l’australiano Christopher O’Connell in tre rapidi set con lo score di 6-1 6-4 6-2.

La prima analisi a caldo: “Oggi sicuramente ho alzato il livello sin dall’inizio. Ogni giocatore è diverso, credo di aver risposto bene, ma ho anche servito molto meglio, specialmente nel primo set, il che mi ha dato confidenza per il resto della partita. Mi sono mosso bene ed in generale è andata meglio“.

Il numero 1 ATP guarda al prosieguo del torneo con fiducia: “Il primo obiettivo è raggiungere la seconda settimana e poi alzare sempre un po’ il livello. Gli avversari diventano sempre più tosti, e ognuno di loro che la raggiunge merita di essere lì“.

Sulle eliminazioni eccellenti: “Abbiamo visto molte partite con molte sorprese, il che ci fa capire che il tennis è uno sport imprevedibile e che non c’è nulla di scontato. Occorre essere sempre concentrati, io guardo a ciò che succede dalla mia parte della rete, ogni partita è difficile e vedremo quel che accadrà alla prossima“.

La conclusione dell’azzurro: “Secondo me è il percorso la cosa più bella, a prescindere dai risultati e da quanto possa sembrare semplice. Ogni giorno è molto importante, e io sto cercando di continuare il mio percorso, per migliorarmi come persona e come giocatore“.

Sinner continuerà a lavorare duro in vista del prossimo match: “Ci sono tante ore da passare in campo e tante cose da accettare, ed è giusto che sia così, ma il percorso è la cosa più bella, perché i risultati sono la conseguenza del livello che esprimi in campo“.