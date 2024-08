US Open, Sinner sale di livello e batte facilmente O’Connell con tante discese a rete

Prosegue spedito il cammino di Jannik Sinner nello US Open 2024. Il numero uno del mondo sale ancora di livello nella sua prestazione e supera agevolmente in tre set l’australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 in meno di due ore di gioco. Sicuramente una prova molto incoraggiante in vista degli ottavi di finale, dove con molta probabilità l’avversario sarà l’americano Tommy Paul, che affronterà il canadese Gabriel Diallo. Dopo le eliminazioni di Alcaraz e Djokovic, la pressione su Sinner si è alzata ancora di più, con l’altoatesino considerato il grande favorito per la vittoria finale e che finora sta rispondendo presente.

Due i dati decisamente importanti: i quindici ace da parte dell’azzurro e anche i 18 punti nelle venticinque discese a rete. Sinner inoltre non ha concesso palle break al suo avversario, chiudendo la partita con 46 vincenti contro 18, mentre gli errori non forzati sono stati 22 per l’azzurro e 24 per l’australiano.

Il primo set è un monologo del numero uno del mondo. Sinner si porta sullo 0-40 nel secondo game, ma O’Connell annulla le tre palle break consecutive. Jannik se ne procura una quarta e questa volta chiude con lo schiaffo al volo. Il dominio prosegue e nel quarto gioco arriva il secondo break per Sinner, che sfrutta anche il doppio fallo di O’Connell, in confusione. L’azzurro si prende il primo set per 6-1.

Sinner ha subito una palla break in apertura di secondo set, ma questa volta O’Connell si salva. Il break arriva comunque nel terzo gioco, quando l’azzurro si procura un’altra occasione e questa volta riesce a chiudere con il passante di dritto. Un break che risulta decisivo nell’economia del set, perché Sinner non concede nulla e chiude 6-4.

Il break in avvio di terzo set mette al sicuro la contesa e fa calare il sipario sul match. Si va avanti con un dominio di Sinner, che nel settimo gioco si procura un’altra palla break e la sfrutta con una splendida risposta vincente. Il 6-2 con cui si prende il set è la fotografia di una partita gestita perfettamente dal numero uno del mondo.