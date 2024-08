US Open 2024: Sara Errani e Jasmine Paolini battute da Parry e Dart al secondo turno in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini escono al secondo turno del torneo di doppio agli US Open. Dopo ben oltre due ore, le due azzurre escono di scena contro il duo franco-britannico composto da Diane Parry e Harriet Dart; 7-6(3) 3-6 6-3 il punteggio finale, che certifica così l’uscita delle medaglie d’oro olimpiche in carica.

Dopo un primo game con palla break da annullare, le azzurre vanno avanti 2-0 togliendo il servizio a Parry a 30 e con Paolini che ci mette del suo con il gran dritto. Il sorriso dura poco, perché c’è il controbreak a zero del duo franco-britannico con Errani alla battuta. Dart si divora la palla del 3-2 e servizio con una brutta iniziativa a rete, ma l’appuntamento con il nuovo servizio strappato è solo rinviato, ed arriva con una gran risposta di Dart ancora su Errani per il 4-3. Basta anche qui poco perché il doppio azzurro si riprenda il maltolto, ma le difficoltà arrivano di nuovo quando serve la 5 volte vincitrice Slam in specialità: break a 15, ma restituito subito a zero su Dart. Arriva così il tie-break, giocato però molto bene dal duo franco-britannico che lo chiude per 7-3.

Si riparte con Errani che deve inventarsi un lob veramente millimetrico sulla riga del corridoio per togliere la battuta a 30 a Parry (ed era 0-40). Poco dopo, però, e pur dopo una gran lotta, per la romagnola arriva il quarto servizio perso di giornata, al quale però fa più tardi seguito un ottimo settimo gioco in cui le azzurre riescono a trovare la chiave su Dart. Sara stavolta tiene a zero per il 5-3, c’è anche un set point sul 5-3, annullato però da Parry con la prima. Il secondo è quello buono, con Paolini che tira sui piedi della francese per andare al terzo set.

La ripartenza è di quelle non ideali per il gruppo azzurro, e stavolta è Paolini a perdere la battuta per la prima volta nel match. Le avversarie vanno sul 2-0, poi però Parry viene bersagliata sul suo turno di servizio e dunque finisce che c’è il recupero. Grande l’occasione mancata da Errani e Paolini sul 3-2, in un game complicato che viene poi seguito da un altro nel quale di nuovo il suo servizio viene violato. Questa, però, è la strada che porta tanta fiducia al duo franco-britannico, che pur con qualche patema occasionale riesce ad arrivare fino a due match point sul 5-3. Il secondo è quello buono, con una risposta vincente di Parry che chiude il match.

Rimane senz’altro una performance, quella delle azzurre, e una parziale rivincita per Parry che aveva perso, assieme a Caroline Garcia, contro le future medagliate d’oro nel secondo turno del torneo olimpico, in un match letteralmente infuocato. Sara Errani tornerà in campo più tardi in doppio misto con Andrea Vavassori, mentre lei e Paolini le rivedremo anche domani in singolare nei rispettivi terzi turni contro Putintseva e Shnaider.