Tennis in carrozzina, Luca Arca eliminato nel primo turno alle Paralimpiadi

Finisce subito l’avventura dell’Italia nel tennis in carrozzina alle Paralimpiadi di Parigi 2024: nel singolare maschile viene eliminato al primo turno, infatti, Luca Arca, unico azzurro ad essersi qualificato ai Giochi in questo sport. L’italiano cede all’israeliano Adam Berdichevsky, vittorioso col punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 44 minuti.

Nel primo set l’equilibrio si spezza nel quarto gioco, quando l’israeliano trascina l’azzurro ai vantaggi ed alla seconda occasione opera il break che vale il 3-1. Arca si procura la palla per l’immediato controbreak, ma non la sfrutta, poi nel sesto game va sotto 0-40 ed alla terza occasione cede ancora la battuta. Nel settimo game, però, è Arca a portarsi sullo 0-40 in risposta ed a recuperare uno dei due break di ritardo alla terza opportunità, ma nel gioco seguente l’azzurro va ancora in difficoltà, si ritrova sul 15-40, ed al secondo set point l’israeliano chiude i conti sul 6-2 in 38 minuti.

Nella seconda partita ci sono quattro break nei primi quattro giochi, poi l’israeliano tiene il servizio nel quinto game, riuscendo ad allungare nel sesto, strappando ancora il servizio all’italiano. Arca recupera subito il break, ma nell’ottavo gioco cede ancora la battuta. L’israeliano va a servire per il match, subisce il controbreak, e poi l’azzurro finalmente tiene il servizio e firma l’aggancio sul 5-5. Berdichevsky tiene la battuta a 15 e poi nel dodicesimo gioco trova lo strappo decisivo, togliendo ancora la battuta ad Arca a 15 ed andando a vincere sul 7-5 dopo 66′.