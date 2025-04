Tennis, Jelena Ostapenko domina la finale contro Aryna Sabalenka e fa suo il torneo di Stoccarda

Jelena Ostapenko domina la finale contro Aryna Sabalenka e fa suo il WTA 500 di Stoccarda. Il torneo tedesco sulla terra rossa indoor ha eletto la tennista lettone, capace di avere la meglio su Swiatek, Alexandrova e Sabalenka una dopo l’altra, aggiudicandosi il prestigioso appuntamento teutonico.

Il primo set prende il via ed è subito break, con Ostapenko che toglie il servizio a Sabalenka al termine di un game decisamente combattuto. Si prosegue senza altri scossoni particolari, ma la lettone deve salvarsi in diverse occasioni per mantenere il break di vantaggio.

Ostapenko regge fino all’ottavo game, quando subisce effettivamente il break. La sfida passa al 4-4. La lettone non si scompone e toglie nuovamente il servizio all’avversaria nel nono gioco. In quello successivo, dopo una lunga battaglia, al terzo set point, Ostapenko chiude i conti sul 6-4 in ben 57 minuti di gioco.

Il secondo set inizia con Sabalenka al servizio, ma Ostapenko piazza subito il break. Sabalenka nel secondo game trova il contro-break ma, ancora una volta, la lettone toglie il servizio alla numero 1 del mondo e sale sul 2-1, confermandolo poi con il 3-1. Ostapenko a questo punto non si ferma ed è break anche nel quinto game, con la lettone che sale sul 4-1 e vede il successo. Il match finisce qui con la lettone che imperversa e chiude sul 6-1 in scioltezza.