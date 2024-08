US Open 2024, la prima per sei azzurri. Cominciano Berrettini e Musetti, in campo anche Djokovic, Zverev, Sabelenka e Gauff

Si alza il sipario sullo US Open 2024, l’ultimo Slam della stagione. Una prima giornata che vedrà l’esordio per sei azzurro ed il campo probabilmente più interessante per i colori italiani sarà il 7, visto che è quello di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, in ordine anche di gioco. Il romano avrà un esordio sulla carta molto agevole con lo spagnolo Albert Ramos, mentre decisamente più complicata la sfida del toscano, testa di serie numero diciotto, che affronterà il l’americano Reilly Opelka, che con il suo servizio può mettere in difficoltà il nativo di Carrara.

Luciano Darderi farà il suo esordio con l’argentino Sebastian Baez, numero 21 del seeding, in una sfida che potrebbe trasformarsi in una battaglia anche di cinque set. Tocca anche a Luca Nardi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre in campo femminile scendono in campo da sfavorite sia Martina Trevisan sia Lucia Bronzetti, che se la vedranno rispettivamente con l’americana Taylor Townsend e la neozelandese Lulu Sun, fresca della finale raggiunta a Monterrey.

Nel tabellone maschile comincia il proprio cammino Novak Djokovic. Il serbo non gioca dalle Olimpiadi, dove ha vinto la tanto attesa medaglia d’oro, mentre non è ancora riuscito a mettere nuovamente in bacheca uno Slam. Il numero due del mondo chiuderà il programma serale dell’Arthur Ashe, affrontando il moldavo Radu Albot.

Sempre sullo stesso campo, ma come primo match di giornata, toccherà all’americano Ben Shelton e all’austriaco Dominic Thiem, in quello che potrebbe essere l’ultimo incontro della carriera per l’ex vincitore a Flushing Meadows nel 2020. Derby tedesco per Alexander Zverev che affronterà il connazionale Maximilian Marterer, mentre Berrettini guarderà con interesse alla sfida tra l’americano Taylor Fritz e all’argentino Camilo Ugo Carabelli, visto che il vincitore potrebbe affrontare proprio il romano al secondo turno. Impegno interessante per il danese Holger Rune con l’americano Brandon Nakashima, mentre altre partite su cui fare attenzione sono Rublev-Seyboth Wild e Ruud-Bu.

In campo femminile tocca probabilmente alla principale favorita, la bielorussa Aryna Sabalenka, che farà il suo esordio con l’australiana Priscilla Horn. Tocca anche alla campionessa uscente, l’americana Coco Gauff, che inizia contro la francese Varvara Gracheva. Forse la sfida più attesa del primo turno è quella tra la campionessa olimpica Qinwen Zheng e l’americana Amanda Anisimova, ma attenzione anche al match tra la spagnola Paula Badosa e la svizzera Viktoriya Golubic e quella tra l’americana Madison Keys e la ceca Katerina Siniakova.