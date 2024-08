US Open 2024: Gauff avanti, Sabalenka elimina Bronzetti. Ruse elimina Krejcikova, out Kasatkina

Si è chiusa nella notte la parte bassa del tabellone femminile per quanto riguarda il secondo turno agli US Open. Tra le 16 partite disputate, c’è un dato davvero molto particolare: solo due vanno al terzo set. In una la russa Ekaterina Alexandrova fa un’enorme fatica a rimontare la promettente classe 2007 di Los Angeles Iva Jovic, forse la nota del futuro più importante emersa da Flushing Meadows, nell’altra la cinese Qinwen Zheng dopo aver perso il primo set lascia solo tre game all’altra russa Erika Andreeva (sorella maggiore di Mirra).

Sono due i ribaltoni importanti che fa registrare questa terza giornata femminile. Innanzitutto, in apertura di mercoledì, a saltare è la campionessa di Wimbledon, la ceca Barbora Krejcikova, eliminata contro tutti i pronostici dalla rumena Elena-Gabriela Ruse per 6-4 7-5. Si conferma la difficoltà del rapporto tra la nativa di Brno e New York, dove dopo i quarti del 2021 ha vinto appena due partite, parlando di singolare. Un po’ meno sorprendente, dato che a Flushing Meadows mai è andata oltre gli ottavi, ma comunque rumorosa, l’uscita di Daria Kasatkina: per la russa ko contro l’americana Payton Stearns, che fatica sì tantissimo a chiudere, ma alla fine ce la fa al tie-break del secondo set.

Per il resto, sono davvero poche le questioni che vanno a inserirsi nell’ambito di questa giornata newyorkese. Della situazione nel terzo spot di quarti può approfittare Victoria Azarenka, con la bielorussa che cerca un ultimo grande acuto a livello Slam da molto tempo. Continua immacolato il percorso di Coco Gauff, che però adesso avrà nell’ucraina Elina Svitolina il primo ostacolo davvero serio: cominciano le figure di spicco, tra cui anche Emma Navarro che, con il 6-1 6-1 all’olandese Arantxa Rus, si candida per mettere in scena un eventuale ottavo tutto made in USA da tener d’occhio.

Nella parte più bassa, si conferma invece la tranquillità di Aryna Sabalenka, con la bielorussa che costringe a farne le spese una Lucia Bronzetti che perlomeno nel primo set riesce a tenerne bene il passo. La prossima per lei è Alexandrova, ma va detto che le giocatrici di punta (Zheng, Madison Keys) mostrano di esserci e così anche quelle in forma, stile la croata Donna Vekic.

RISULTATI FEMMINILI TERZA GIORNATA US OPEN 2024

Ruse (ROU) [Q]-Krejcikova (CZE) [8] 6-4 7-5

Badosa (ESP) [26]-Townsend (USA) 6-3 7-5

Azarenka [20]-Burel (FRA) 6-1 6-4

Y. Wang (CHN)-Parry (FRA) 6-0 6-4

Navarro (USA) [13]-Rus (NED) 6-1 6-1

Kostyuk (UKR) [19]-Dart (GBR) 7-6(10) 6-1

Svitolina (UKR) [27]-Kalinina (UKR) 6-1 6-2

Gauff (USA) [3]-Maria (GER) 6-4 6-0

Zheng (CHN) [7]-E. Andreeva 6-7(3) 6-1 6-2

Niemeier (GER)-Uchijima (JPN) 6-4 6-0

Vekic (CRO) [24]-Minnen (BEL) 7-5 6-1

Stearns (USA)-Kasatkina [12] 6-1 7-6(3)

Keys (USA) [14]-Joint (AUS) [Q] 6-4 6-0

Mertens (BEL) [33]-Tomljanovic (AUS) [PR] 6-3 6-2

Alexandrova [29]-Jovic (USA) [WC] 4-6 6-4 7-5

Sabalenka [2]-Bronzetti (ITA) 6-3 6-1