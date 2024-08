US Open, Lucia Bronzetti ci prova ma Sabalenka è un peso massimo: l’azzurra ko in due set

Una sconfitta con ben poca storia. Una volenterosa Lucia Bronzetti vede terminare il proprio percorso agli US Open per mano di Aryna Sabalenka: troppo alto il muro messo su dalla numero 2 delle classifiche mondiali, che studia la situazione nel primo set per poi liberare tutta la sua potenza dalla riga di fondo travolgendo l’azzurra, ko per 6-3 6-1 in un’ora esatta.

Lucia cerca di confermare i suoi intenti bellicosi, senza partire battuta. Ed i primi giochi scorrono abbastanza comodi, con quattro punti in risposta in cinque game. Al primo momento ai vantaggi, l’azzurra deve però arrendersi alla prima palla break concessa, sprecando di dritto: la numero 2 al mondo passa a condurre e chiude la prima frazione sul 6-3.

Sabalenka vuole subito azzannare la seconda frazione e, mettendosi in spinta, si procura subito tre palle break. Bronzetti risale da 0-40, ma poi non può nulla su due bordate da fondo della sua avversaria, che si porta subito in testa. Da lì la bielorussa non si volta più indietro: potenza massima nello spingere ed una pur discreta Lucia viene pian piano affondata dalla mole di vincenti dell’avversaria, che con un colpo da fondo dietro l’altro archivia la pratica.

Basta un dato per spiegare la differenza tra le due. Sabalenka vince 55 punti totali, e ben 24 di questi sono dei vincenti. Per la tattica ‘all in‘ arrivano anche tanti errori, 17, ma Bronzetti non ha la forza adatta per contenere il peso massimo dall’altra parte del campo, che si conferma la tennista più in forma del circuito e la candidata numero uno ad alzare al cielo il trofeo.