Tennis, vincere lo Us Open dopo l’oro olimpico? I precedenti sono “contro” e, incredibilmente sincronizzati!

Novak Djokovic e Zheng Qinwen si sono appena fregiati della medaglia d’oro olimpica in singolare. Nella carriera di ogni giocatore, il traguardo può assumere significati profondamente diversi, ponendosi però sempre e comunque come uno dei pinnacoli dell’attività agonistica di ognuno.

Tuttavia, la stagione del tennis non concede tregua, impedendo di cullarsi sugli allori a Cinque cerchi. Bisogna essere pronti a ripartire, agguerriti come prima, perché incombe un nuovo Slam! Da quando la disciplina si è aperta al professionismo ed è tornata parte integrante del programma dei Giochi, solo in due occasioni (1988 e 2000) ha concesso agio ai suoi trionfatori, semplicemente perché Seul e Sidney si tennero dopo lo Us Open.

Viceversa, negli altri 7 casi, chi si è messo al collo la medaglia d’oro è arrivato a New York con l’aura d’Olimpia ancora ben visibile attorno alla propria figura. Ebbene, quante volte l’eroe e l’eroina dei Giochi ha proseguito sulla stessa falsariga, imponendosi anche a Flushing Meadows?

Tra gli uomini, è capitato solo nel 2012, quando Andy Murray visse un’estate da favola. Non solo si fregiò del pendaglio aureo sui prati londinesi, ma sulle ali dell’entusiasmo abbrancò anche il primo dei suoi tre Major poche settimane dopo.

Davvero curioso notare come, anche fra le donne, il precedente sia unico e sia datato 2012! Fu Serena Williams a concretizzare l’accoppiata oro olimpico – Us Open, peraltro proseguendo una striscia vittoriosa cominciata già a Wimbledon.

Insomma, la situazione è davvero peculiare. Non solo il successo a Cinque cerchi ha chiamato quello newyorchese in un caso su sette, ma il fato ha voluto che si sia verificato in contemporanea e nello stesso anno!

Cosa accadrà in questo 2024? Djokovic e Zheng saranno a loro volta accomunati dal destino, vincente o perdente che sia, oppure per la prima volta le strade si scinderanno?