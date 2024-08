Jannik Sinner numero 1 dopo gli US Open? Attenzione a Zverev, Djokovic e Alcaraz non possono attaccarlo

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 8.960 punti dopo la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, raggiunti senza scendere in campo visto il ritiro dell’australiano Jordan Thompson. Il fuoriclasse altoatesino potrà incrementare ulteriormente il proprio bottino se dovesse fare ulteriore strada sul cemento statunitense: 9.160 punti con la semifinale (dovrebbe battere il russo Andrey Rublev), 9.410 punti raggiungendo l’atto conclusivo, 9.760 punti alzando al cielo il trofeo.

L’azzurro può incrementare il proprio vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, che al momento ammonta a 1.500 lunghezze nei confronti del serbo Novak Djokovic (7.460 punti, assente a Cincinnati) e 1.600 rispetto allo spagnolo Carlos Alcaraz (7.360, eliminato da Gael Monfils al secondo turno). Jannik Sinner si è quasi garantito la sicurezza di restare numero 1 del mondo anche al termine degli US Open, l’ultimo Slam della stagione tennistica che scatterà il prossimo 26 agosto.

Il 23enne dovrà scartare 180 punti per gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno (perse contro il tedesco Alexander Zverev), dunque se dovesse perdere contro Rublev a Cincinnati e poi essere eliminato al primo turno agli US Open scivolerebbe a 8.780 punti. L’altoatesino resterebbe in chiaro vantaggio su Djokovic (che massimo può confermare gli attuali 7.460 punti, visto che lo scorso anno si impose a Flushing Meadows) e di misura davanti a Carlos Alcaraz (dagli attuali 7.360 punti potrebbe passare massimo a 8.640 punti alzando al cielo al trofeo, visto che scarterà i 720 punti della semifinale raggiunta lo scorso anno).

C’è però un avversario che potrebbe superare Jannik Sinner al termine degli US Open, ovvero Alexander Zverev, al momento quarto in graduatoria con 6.835 punti e qualificato ai quarti di finale a Cincinnati: se il tedesco dovesse arrivare in finale Cincinnati e poi vincere gli US Open allora sopravanzerebbbe l’italiano, visto che andrebbe a 9.275 punti o a 8.925 punti.