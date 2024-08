Tennis, i dolori di Novak Djokovic alle Olimpiadi: “Il ginocchio fa male. Contro Musetti anche con il no dei medici”

Tra Lorenzo Musetti e una medaglia sicura proveniente dal torneo di tennis in singolare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si staglia Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, infatti, si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale e ora se la dovrà vedere contro il tennista toscano per centrare l’accesso all’atto conclusivo sui campi del Roland Garros.

Ma, ed è un grosso “ma”, il nativo di Belgrado ha lanciato un campanello d’allarme sul suo stato fisico. Al termine del match contro il greco, infatti, il vincitore di 24 titoli del Grande Slam si è detto molto preoccupato riguardo la sua situazione legata al ginocchio. Non solo, si tratta proprio del ginocchio operato due mesi or sono esattamente a Parigi.

Anche se, guardando il tabellino, Nole ha superato Tsitsipas in due set, il match è stato molto più complicato del previsto. Sia perchè il classe 1987 si è trovato sotto nel punteggio 0-4 nel secondo set, sia perché é stato costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista per farsi controllare il ginocchio, già di suo coperto da una ampia fascia elastica grigia.

La partita ha visto uscire alla distanza il serbo che, tuttavia, non ha nascosto le sue preoccupazioni al termine dell’incontro: “Mi ha ricordato molto il match del Roland Garros, quando sono riuscito a portare a termine la partita ma poi, dopo un controllo, abbiamo scoperto l’infortunio. Sono molto preoccupato – prosegue nel corso della conferenza stampa post-match – e non lo nascondo. Il dolore per un paio di game è stato davvero molto forte. Ma, se anche i medici dovessero consigliarmi di non giocare, io andrò in campo lo stesso. Non voglio perdere l’opportunità di conquistare una medaglia”.

Nel corso della mattinata Nole si sottoporrà ad un controllo specifico per capire come si sta comportando la sua articolazione, dopodiché, se non ci saranno problemi, potrà concentrarsi sulla semifinale contro Lorenzo Musetti che, giova ricordarlo, non si giocherà prima delle ore 19.00.