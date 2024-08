LIVE Musetti-Djokovic, Olimpiadi tennis in DIRETTA: l’asticella si alza ancora, battere il serbo e fare la storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dei Giochi olimpici di Parigi 2024 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic.

Giornata che potrebbe essere storica per il tennis italiano, che non vede una medaglia alle Olimpiadi addirittura dal 1924, quando ancora non si era nell’era Open. Il carrarino si è guadagnato la sfida a Novak Djokovic, che ha nell’oro olimpico l’ultimo suo grande obiettivo della carriera e che sarà disposto a tutto pur di battere l’azzurro per la terza volta negli ultimi due mesi.

I due si sono infatti affrontati due volte molto recentemente, al Roland Garros e a Wimbledon, in entrambe le occasioni su due dei più grandi palcoscenici che il tennis possa offrire. Oggi, si ritrovano sul Philippe Chatrier, dopo quella sfida di ottavi di finale del Roland Garros che ti tenne incollati al teleschermo fino alle 3 di mattina. In quell’occasione, Musetti si fermò avanti due set a uno, cedendo alla distanza a un Djokovic che una volta brekkato l’italiano prese fiducia e non si guardò più indietro.

Le oltre 4 ore di quella partita devono assolutamente dare la consapevolezza all’allievo di Simone Tartarini che il suo livello di gioco è sufficiente per giocarsela alla pari con il 3 volte campione dello Slam parigino. In più, le semifinali olimpiche per Djokovic sono un incubo ricorrente. Nel 2012 perse da Andy Murray, nel 2021 da Alexander Zverev, in entrambi i casi cedendo anche nella finale per il bronzo rispettivamente da Del Potro e Pablo Carreno Busta. Una vittoria oggi per luiil serbo sancirebbe la prima medaglia olimpica che non sia il bronzo a Pechino 2008, quando altresì perse la semifinale contro Nadal.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale dei Giochi olimpici di Parigi 2024 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. SI GIOCA ALLE 19!!