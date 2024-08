Tennis, gli italiani in campo questa settimana dopo le Olimpiadi. Ci sono Sinner e Cobolli, tra le donne solo Cocciaretto

Com’è noto, il tennis non finisce semplicemente mai. E allora, dopo il torneo olimpico a Parigi 2024, con il Roland Garros trasformato nella sua versione a cinque cerchi, ecco che si riparte subito direzione Montreal e Toronto, per il Masters 1000 maschile e il WTA 1000 che ogni anno si scambiano la sede per una tradizione ormai costante.

Ovviamente, in chiave Italia, non saranno subito della partita i medagliati della capitale francese, con Lorenzo Musetti che tornerà direttamente a Cincinnati (come Alcaraz e Djokovic) e Jasmine Paolini che farà lo stesso, assieme evidentemente a Sara Errani. Chi, invece, ha lasciato prima il torneo a cinque cerchi o non lo ha disputato, per varie ragioni, ha già preso la direzione del Canada. Non c’è nemmeno Matteo Berrettini, del quale non sono chiarissimi i piani pre-US Open.

Nel singolare maschile, ci sarà il ritorno di Jannik Sinner, atteso da un tabellone nel quale la difesa del titolo di un anno fa (a Toronto e non Montreal per la citata rotazione) partirà dallo spagnolo Pedro Martinez o da un qualificato. Uno spot, il suo, ricco di italiani, considerata la presenza di Lorenzo Sonego nei dintorni del terzo turno (ma è complicato arrivarci) e Luciano Darderi, che per un incredibile scherzo del destino è di nuovo sorteggiato con l’americano Tommy Paul. Dalle Olimpiadi ritorna anche Matteo Arnaldi, che avrà un qualificato, mentre Flavio Cobolli, fresco finalista di Washington, giocherà con il quarto di Parigi, il canadese Felix Auger-Aliassime, che si mette subito in gioco nel torneo di casa.

Una particolare menzione va fatta per il doppio maschile, perché, al di là di Sinner che farà coppia isolata con il forte britannico Jack Draper, ci sarà subito spazio anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno pescato Vasek Pospisil e Denis Shapovalov per un primo turno spettacolo che avrà senz’altro una buona cornice anche a livello di campo, visto lo status dei padroni di casa.

Quanto al singolare femminile, invece, per quasi tutto il blocco azzurro l’appuntamento col ritorno in campo sarà rimandato ulteriormente. Questo perché, fatta salva l’ovvia assenza di Paolini, l’Italia avrà soltanto Elisabetta Cocciaretto in tabellone in terra canadese. Per lei, peraltro, c’è la necessità di scoprire se la condizione è migliorata, visto che a Parigi era arrivata con i postumi di una polmonite che le aveva negato Wimbledon e una preparazione efficace per l’evento a cinque cerchi.